Francoforte: andamento rialzista per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Rialzo marcato per, che tratta in utile del 2,10% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 65 Euro con area di resistenza individuata a quota 66,05. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 64,35.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)