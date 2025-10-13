Francoforte: andamento rialzista per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Wacker Chemie
, che tratta in utile del 2,10% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Wacker Chemie
rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario tecnico di Wacker Chemie
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 65 Euro con area di resistenza individuata a quota 66,05. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 64,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)