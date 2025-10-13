Milano
10:43
42.246
+0,47%
Nasdaq
10-ott
24.222
0,00%
Dow Jones
10-ott
45.480
-1,90%
Londra
10:43
9.437
+0,10%
Francoforte
10:43
24.373
+0,54%
Lunedì 13 Ottobre 2025, ore 11.00
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Germania, Prezzi ingrosso (YoY) in settembre
Germania, Prezzi ingrosso (YoY) in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
13 ottobre 2025 - 08.10
Germania,
Prezzi ingrosso in settembre su base annuale (YoY) +1,2%
, in aumento rispetto al precedente +0,7%.
Condividi
Leggi anche
Germania, Prezzi ingrosso (YoY) in agosto
Prezzi ingrosso Germania (MoM) in settembre
Prezzi consumo Germania (YoY) in settembre
Germania, Prezzi ingrosso (MoM) in agosto
Altre notizie
Germania, prezzi ingrosso settembre +0,2% su mese e +1,2% su anno
Germania, Prezzi produzione (YoY) in agosto
Prezzi consumo Spagna (YoY) in settembre
Prezzi consumo Italia (YoY) in settembre
Francia, Prezzi consumo (YoY) in settembre
Unione Europea, Prezzi consumo (YoY) in settembre
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto