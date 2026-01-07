Milano 13:39
45.612 -0,31%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:39
10.057 -0,65%
Francoforte 13:39
25.022 +0,52%

Prezzi consumo Italia (YoY) in dicembre

Prezzi consumo Italia (YoY) in dicembre
Italia, Prezzi consumo in dicembre su base annuale (YoY) +1,2%, in aumento rispetto al precedente +1,1% (la previsione era +1,1%).
