Milano 17:35
45.525 -0,45%
Nasdaq 18:38
25.792 +0,02%
Dow Jones 18:38
49.292 -0,60%
Londra 17:35
10.137 -0,03%
Francoforte 17:35
25.421 +0,06%

Prezzi consumo USA (YoY) in dicembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Prezzi consumo USA (YoY) in dicembre
USA, Prezzi consumo in dicembre su base annuale (YoY) +2,7%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```