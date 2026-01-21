Milano 10:52
44.361 -0,79%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 10:52
10.121 -0,06%
Francoforte 10:52
24.563 -0,57%

Prezzi consumo Regno Unito (YoY) in dicembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Prezzi consumo Regno Unito (YoY) in dicembre
Regno Unito, Prezzi consumo in dicembre su base annuale (YoY) +3,4%, in aumento rispetto al precedente +3,2% (la previsione era +3,3%).

(Foto: © Chris Dorney / 123RF)
Condividi
```