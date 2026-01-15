Appuntamenti macroeconomici del 15 gennaio 2026

(Teleborsa) - Giovedì 15/01/2026
00:50 Giappone
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%)
08:00 Germania
: Prezzi ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)
08:00 Germania
: Prezzi ingrosso, annuale (preced. 1,5%)
08:00 Regno Unito
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,1%)
08:00 Regno Unito
: Bilancia commerciale beni (atteso -20,3 Mld £; preced. -22,54 Mld £)
08:00 Regno Unito
: Produzione industriale, annuale (atteso -0,4%; preced. -0,8%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,8%; preced. 0,9%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 3%)
10:00 Italia
: Produzione industriale, annuale (atteso -0,6%; preced. -0,3%)
10:00 Italia
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. -1%)
11:00 Unione Europea
: Bilancia commerciale (atteso 14,8 Mld Euro; preced. 18,4 Mld Euro)
11:00 Unione Europea
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,8%)
11:00 Unione Europea
: Produzione industriale, annuale (atteso 1,9%; preced. 2%)
12:00 Italia
: Bilancia commerciale globale (atteso 5,22 Mld Euro; preced. 4,16 Mld Euro)
14:30 USA
: Prezzi import, mensile (atteso -0,1%; preced. 0%)
14:30 USA
: PhillyFed (atteso -1,6 punti; preced. -10,2 punti)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 208K unità)
14:30 USA
: Prezzi export, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%)
14:30 USA
: Empire State Index (atteso 1,1 punti; preced. -3,9 punti)
16:30 USA
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (atteso -89 Mld piedi cubi; preced. -119 Mld piedi cubi)