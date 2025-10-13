Milano 17:35
42.168 +0,29%
Nasdaq 22:00
24.750 +2,18%
Dow Jones 22:02
46.068 +1,29%
Londra 17:35
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.388 +0,60%

New York: rosso per Regeneron Pharmaceuticals

Migliori e peggiori
New York: rosso per Regeneron Pharmaceuticals
(Teleborsa) - Sottotono la società farmaceutica attiva nel settore biotech, che passa di mano con un calo del 3,69%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Regeneron Pharmaceuticals, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 539,4 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 549,9. Il peggioramento della società biotecnologica è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 534,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```