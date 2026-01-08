New York: profondo rosso per Alnylam Pharmaceuticals

società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni

(Teleborsa) - A picco la, che presenta un pessimo -6,22%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 415,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 386,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 444,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)