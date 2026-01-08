Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 22:00
25.507 -0,57%
Dow Jones 22:00
49.266 +0,55%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

New York: profondo rosso per Alnylam Pharmaceuticals

(Teleborsa) - A picco la società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni, che presenta un pessimo -6,22%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Alnylam Pharmaceuticals rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La tendenza di breve di Alnylam Pharmaceuticals è in rafforzamento con area di resistenza vista a 415,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 386,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 444,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
