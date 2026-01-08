New York: profondo rosso per Alnylam Pharmaceuticals

(Teleborsa) - A picco la società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni
, che presenta un pessimo -6,22%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Alnylam Pharmaceuticals
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La tendenza di breve di Alnylam Pharmaceuticals
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 415,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 386,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 444,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)