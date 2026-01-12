New York: in perdita Alnylam Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Retrocede molto la società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,98%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Alnylam Pharmaceuticals
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Alnylam Pharmaceuticals
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 361,1 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 379,2. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 351,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)