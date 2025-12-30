Cauta la borsa di Wall Street guarda alla Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue all'insegna della cautela la borsa di Wall Street, in attesa dei verbali della riunione di dicembre, della Federal Reserve, da cui gli investitori cercheranno di trovare spunti sulle future mosse di politica monetaria e sulle posizioni dei vari membri della banca centrale americana.Sul fronte macro, a ottobre, inegli Stati Uniti sono saliti moderatamente:è avanzato dello 0,4% mensile e dell’1,7% annuo.mostra invece un lieve rallentamento: +1,3% annuo e -0,3% mensile, ma con un dato destagionalizzato ancora in crescita (+0,3%).Tra gli indici statunitensi, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 48.403 punti; sulla stessa linea, l'rimane a 6.904 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,03%); con analoga direzione, sulla parità l'(+0,01%).In buona evidenza nell'S&P 500 il compartoAl top tra i(+1,97%),(+1,12%),(+0,80%) e(+0,54%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,97%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,80%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,67%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,58%.(+3,05%),(+1,93%),(+1,34%) e(+1,32%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,22%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,10%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,02%.