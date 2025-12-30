Cauta la borsa di Wall Street guarda alla Fed

(Teleborsa) - Prosegue all'insegna della cautela la borsa di Wall Street, in attesa dei verbali della riunione di dicembre, della Federal Reserve, da cui gli investitori cercheranno di trovare spunti sulle future mosse di politica monetaria e sulle posizioni dei vari membri della banca centrale americana.
Sul fronte macro, a ottobre, i prezzi delle case
negli Stati Uniti sono saliti moderatamente: l’indice FHFA
è avanzato dello 0,4% mensile e dell’1,7% annuo. L’indice S&P Case-Shiller
mostra invece un lieve rallentamento: +1,3% annuo e -0,3% mensile, ma con un dato destagionalizzato ancora in crescita (+0,3%).
Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 48.403 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500
rimane a 6.904 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100
(-0,03%); con analoga direzione, sulla parità l'S&P 100
(+0,01%).
In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto energia
.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Boeing
(+1,97%), United Health
(+1,12%), Walt Disney
(+0,80%) e Chevron
(+0,54%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Goldman Sachs
, che ottiene -0,97%.
Sostanzialmente debole Amgen
, che registra una flessione dello 0,80%.
Si muove sotto la parità IBM
, evidenziando un decremento dello 0,67%.
Contrazione moderata per Cisco Systems
, che soffre un calo dello 0,58%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Intel
(+3,05%), Diamondback Energy
(+1,93%), Marvell Technology
(+1,34%) e MicroStrategy Incorporated
(+1,32%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Gilead Sciences
, che ottiene -1,22%.
Sottotono Vertex Pharmaceuticals
che mostra una limatura dell'1,10%.
Deludente Regeneron Pharmaceuticals
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Shopify
, che mostra un piccolo decremento dell'1,02%.