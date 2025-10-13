New York: Wynn Resorts in forte calo

(Teleborsa) - Ribasso per la società che gestisce una importante catena di Casino
, che passa di mano in perdita del 4,05%.
Lo scenario su base settimanale di Wynn Resorts
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 112,7 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 118,5. Il peggioramento della compagnia con sede a Las Vegas
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 110,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)