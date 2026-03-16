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CF Industries Holdings, quotazioni in calo a New York

Migliori e peggiori, In breve
CF Industries Holdings, quotazioni in calo a New York
Si muove in perdita il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,77% sui valori precedenti.
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