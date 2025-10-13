Nexans, profondo rosso dopo cambio dell'Ad

Nexans

(Teleborsa) -, multinazionale attiva nel settore delle linee di trasmissione via cavo con sede a Parigi, ha annunciato un improvviso cambio di leadership, con, con effetto immediato. Guérin sarà a disposizione di Hueber fino al 31 ottobre 2025.Guérin ha ricoperto il ruolo di CEO perLo si legge in una nota della società che ha dichiarato che "il Consiglio di Amministrazione desidera dare, attuando al contempo la roadmap presentata durante l'ultimo Capital Market Day".Hueber, francese di 55 anni, è Amministratore Delegato Esecutivo di PWR Grid & Connect Europe, un'azienda da 2,6 miliardi di euro con 23 stabilimenti produttivi. Hueber, membro del Comitato Esecutivo dal 2018, è entrato in Nexans nel 2002. Vanta una solida esperienza nella supply chain e negli acquisti, una conoscenza approfondita della regione Asia-Pacifico."Negli ultimi 23 anni, Julien ha dimostrato una leadership eccezionale e una profonda comprensione del business, del modello operativo e della cultura di Nexans. Combina una visione strategica per le tecnologie del futuro con una solida esperienza di eccellenza operativa, come dimostra la notevole accelerazione del segmento PWR Grid & Connect Europe sotto la sua guida. Ho piena fiducia nella sua capacità di guidare Nexans in questa nuova fase di accelerazione mirata, in linea con gli obiettivi annunciati durante l'ultimo Capital Markets Day", ha commentato, Presidente di Nexans.Alla Borsa di Parigi il titolo sta perdendo l'8,1%.