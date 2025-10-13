Milano
Lunedì 13 Ottobre 2025, ore 23.41
Oro: 4.086,4 dollari alle 15:40
In breve
,
Finanza
13 ottobre 2025 - 15.40
L'Oro vale 4.086,4 dollari l'oncia (+1,69%) alle 15:40.
