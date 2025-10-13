Oro verso 4.100 dollari. In rally anche l'argento

I prezzi spot su nuovi picchi

Un rally senza fine

Dazi, geopoltica, tassi: un mix esplosivo

(Teleborsa) - E' di nuovoche corre spedito, una notizia non più sensazionale del momento che il metallo prezioso continua ripetutamente ad aggiornare i suoi massimi di tutti i tempi. Più sorpresa desta l'argento, che è volato anch'esso su massimi pluriennali in prossimità dei 52 dollari l'oncia. Non da meno gli altri metalli prezioso come il platino ed il palladio.Ildell'Oro sul mercato diha raggiunto unl'oncia, per poi attestarsi a 4.068,10 dollari (+1,27%), consolidando una serie di otto guadagni consecutivi. Stesso movimento perche scambia a 51,61 dollari l'oncia (+3,44%) rispetto ad un. In tensione anche gli altri metalli preziosi come ilche scambia a 1.640 dollari l'oncia (+3%) ed ilche vale 1.440 dollari (+4,19%).A sostenere l'ascesa dell'argento, spiega Bloomberg, hanno contribuito anche i, che ha spinto i trader a a prenotare voli cargo per i lingotti d'argento, un mezzo di trasporto inconsueto per questo metallo e solitamente riservati all'oro, per sfruttare i ricchi premi offerti alla City. Qui, il metallo si è spinto vicino al record di di 52,50 dollari del lontano 1980.Quanto al mercato future, ilha raggiunto, su un massimo di 4.096 dollari, mentre lo stesso contratto sull'Argento si è spinto sino a 49,69 dollari l'oncia (+5,14%) su un massimo di 49,72 USD.I metalli preziosi hanno registrato un'impennata quest'anno, mettendo a segno, al traino dell'oro, che ha guidato il rally grazie agli ampi acquisti delle banche centrali ed al forte aumento degli ETF. L'oro da inizio anno è salito del 54%, il palladio ha messo a segno un progressi del 64% e l'argento del 69%. Il rialzo più consistente è comunque quello delche ha fatto segnare sino ad oggi unA sostenere l'andamento dei preziosi hanno contribuito ovviamente una serie di fattori che creano incertezza, come lemai placate. Se il Medioriente sembra ormai pronto per una pace duratura, il fronte Ucraina resta un grande fattore di incertezza.C'è poi la questione dazi, che si è riacutizzata dopo le, recapitate tramite i social venerdì sera, e la risposta seccata di Pechino, che domenica ha sollecitato Washington a porre fine alle minacce tariffarie, altrimenti "adotterà misure risolute corrispondenti".C'è infine la, che dopo un lungo periodo di stasi, si prepara ad annunciare ildei tassi sui Fed Funds. Un elemento supportivo per l'oro assieme ai copiosi acquisti da parte delle banche centrali, che hanno gonfiato le loro riserve di oro.