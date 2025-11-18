Medtronic in rally, batte le attese e alza la guidance

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Medtronic
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,40%.
Il produttore di apparati medicali ha chiuso il secondo trimestre dell'esercizio 2026 con un EPS rettificato
di 1,36 dollari superiore agli 1,31 dollari stimati dal consensus. I ricavi
sono saliti del 6,6% annuo a 8,96 miliardi, anche in questo caso superando le previsioni degli analisti (8,87 miliardi).
Medtronic ha migliorato la guidance per l'intero anno fiscale 2026, prevedendo una crescita delle vendite intorno al 5,5% contro il 5% stimato in precedenza. Rivista al rialzo anche la stima di EPS rettificato dal range di 5,60-5,66 a 5,62-5,66 dollari, contro i 5,62 dollari del consensus.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione al produttore di apparecchiature mediche
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di breve periodo di Medtronic
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 102,2 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 99,13. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 105,3.