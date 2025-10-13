Parigi: brillante l'andamento di Saint Gobain

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di materiali edili
, che lievita del 2,01%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Saint Gobain
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico della società attiva nell'edilizia
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 88,6 Euro con tetto rappresentato dall'area 89,78. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 87,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)