Milano 10:46
42.206 +0,38%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:46
9.436 +0,09%
Francoforte 10:46
24.360 +0,49%

Parigi: brillante l'andamento di Saint Gobain

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di materiali edili, che lievita del 2,01%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Saint Gobain, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico della società attiva nell'edilizia suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 88,6 Euro con tetto rappresentato dall'area 89,78. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 87,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
