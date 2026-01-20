Milano 13:18
Parigi: si concentrano le vendite su Saint Gobain

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di materiali edili, in flessione del 2,23% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Saint Gobain, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società attiva nell'edilizia, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 80,15 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 81,39. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 79,71.

