Piazza Affari: andamento rialzista per GVS

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,81%.
La tendenza ad una settimana di GVS
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di breve periodo di GVS
evidenzia un declino dei corsi verso area 4,705 Euro con prima area di resistenza vista a 4,825. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 4,635.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)