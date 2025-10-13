Piazza Affari: andamento sostenuto per Technoprobe

(Teleborsa) - Bene l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, con un rialzo del 3,64%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Technoprobe
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Technoprobe
rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 9,08 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 8,768. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 8,577.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)