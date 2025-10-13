Milano 10:47
42.195 +0,35%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:47
9.437 +0,10%
Francoforte 10:47
24.361 +0,49%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Technoprobe

(Teleborsa) - Bene l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, con un rialzo del 3,64%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Technoprobe evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Technoprobe rispetto all'indice.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 9,08 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 8,768. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 8,577.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
