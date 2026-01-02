A Piazza Affari, forte ascesa per Technoprobe

(Teleborsa) - Protagonista l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,00%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Technoprobe
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Technoprobe
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 12,5 Euro con tetto rappresentato dall'area 13,02. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 12,18.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)