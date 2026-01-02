Milano 11:37
45.093 +0,33%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 11:37
9.974 +0,43%
Francoforte 11:37
24.497 +0,03%

A Piazza Affari, forte ascesa per Technoprobe

Migliori e peggiori
A Piazza Affari, forte ascesa per Technoprobe
(Teleborsa) - Protagonista l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,00%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Technoprobe più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Technoprobe suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 12,5 Euro con tetto rappresentato dall'area 13,02. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 12,18.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```