Milano 15:10
45.684 +0,68%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 15:10
9.980 +0,29%
Francoforte 15:10
24.742 +0,83%

Piazza Affari: preme sull'acceleratore Technoprobe

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brilla l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che passa di mano con un aumento del 4,41%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Technoprobe rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Technoprobe è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 13,68 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 13,17. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 14,19.

