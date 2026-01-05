Milano 15:11
45.677 +0,67%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 15:12
9.980 +0,29%
Francoforte 15:11
24.742 +0,83%

Piazza Affari: seduta euforica per Technoprobe

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: seduta euforica per Technoprobe
Effervescente l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,41%.
Condividi
```