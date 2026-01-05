Milano
15:11
45.677
+0,67%
Nasdaq
2-gen
25.206
0,00%
Dow Jones
2-gen
48.382
+0,66%
Londra
15:12
9.980
+0,29%
Francoforte
15:11
24.742
+0,83%
Lunedì 5 Gennaio 2026, ore 15.28
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: seduta euforica per Technoprobe
Piazza Affari: seduta euforica per Technoprobe
Migliori e peggiori
,
In breve
05 gennaio 2026 - 09.35
Effervescente l'
azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,41%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: allunga il passo Technoprobe
Piazza Affari: risultato positivo per Technoprobe
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Technoprobe
A Piazza Affari, forte ascesa per Technoprobe
Titoli e Indici
Technoprobe
+0,93%
Altre notizie
Piazza Affari: preme sull'acceleratore Technoprobe
Piazza Affari: risultato positivo per Technoprobe
Piazza Affari: seduta euforica per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: in calo Technoprobe
Technoprobe, buyback per 3,17 milioni di euro
Piazza Affari: seduta euforica per STMicroelectronics
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto