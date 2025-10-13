Piazza Affari: balza in avanti Moltiply Group

(Teleborsa) - Avanza il broker online per i mutui alle famiglie
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,93%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Moltiply Group
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Moltiply Group
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 41,53 Euro con tetto rappresentato dall'area 42,93. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 40,72.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)