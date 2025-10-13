Milano 17:35
42.168 +0,29%
Nasdaq 22:00
24.750 +2,18%
Dow Jones 22:02
46.068 +1,29%
Londra 17:35
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.388 +0,60%

Piazza Affari: balza in avanti Moltiply Group

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza il broker online per i mutui alle famiglie, che guadagna bene, con una variazione dell'1,93%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Moltiply Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Moltiply Group suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 41,53 Euro con tetto rappresentato dall'area 42,93. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 40,72.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
