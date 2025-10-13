Piazza Affari: luce verde per Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la banca con sede a Desio
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,62%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Banco di Desio e della Brianza
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,46%, rispetto a -0,74% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 8,05 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 7,74. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 7,56 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)