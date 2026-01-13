Piazza Affari: andamento rialzista per Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Balza in avanti la banca con sede a Desio
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,33%.
La tendenza ad una settimana di Banco di Desio e della Brianza
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico dell'istituto di credito tricolore
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 9,12 Euro con area di resistenza individuata a quota 9,27. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 9,02.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)