Piazza Affari manca il rally dell'Epifania. Cauta con il resto d'Europa

(Teleborsa) -, dopo gli ampi guadagni messi a segno la vigilia, sulla scia dell'intervento UDSA in Venezuela. A Frenare le Borse hanno concorso lecirca le mire espansionistiche di Trump ine l'attesa per i, in uscita a fine settimana.Frattanto, iconfermano un quadro positivo dell'economia europea, mentreha registrato un rallentamento ed è risultata a di sotto delle attese.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,27%. L'continua gli scambi a 4.486,6 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,85%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,63%.Balza in alto lo, posizionandosi a +72 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,50%.Sul mercato USA, andamento moderatamente positivo per l'. Tra le principalichiude poco mossa, che mostra un +0,09%,avanza dell'1,18%, guadagno moderato per, che sale dello 0,32%.Ilarchivia la seduta, con ilche lima lo 0,20%, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 48.514 punti. In rialzo il(+1%); con analoga direzione, leggermente positivo il(+0,25%).di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+5,33%).Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,70%.In luce, con un ampio progresso del 2,55%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,37%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,39%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,19%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,08%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,73%.del FTSE MidCap,(+6,39%),(+4,59%),(+4,50%) e(+3,78%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,35%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,74%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,69%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,25%.