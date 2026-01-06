Piazza Affari manca il rally dell'Epifania. Cauta con il resto d'Europa

(Teleborsa) - Le borse europee chiudono la seduta dell'Epifania in moderato rialzo
, dopo gli ampi guadagni messi a segno la vigilia, sulla scia dell'intervento UDSA in Venezuela. A Frenare le Borse hanno concorso le tensioni
circa le mire espansionistiche di Trump in Groenlandia
e l'attesa per i dati del mercato del lavoro USA
, in uscita a fine settimana.
Frattanto, i PMI dei servizi dell'Eurozona
confermano un quadro positivo dell'economia europea, mentre l'inflazione della Germania
ha registrato un rallentamento ed è risultata a di sotto delle attese.
Sessione debole per l'euro / dollaro USA
, che scambia con un calo dello 0,27%. L'Oro
continua gli scambi a 4.486,6 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,85%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,63%.
Balza in alto lo spread
, posizionandosi a +72 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,50%.
Sul mercato USA, andamento moderatamente positivo per l'S&P-500
. Tra le principali Borse europee
chiude poco mossa Francoforte
, che mostra un +0,09%, Londra
avanza dell'1,18%, guadagno moderato per Parigi
, che sale dello 0,32%.
Il listino milanese
archivia la seduta poco sotto la parità
, con il FTSE MIB
che lima lo 0,20%, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità il FTSE Italia All-Share
, che chiude la giornata a 48.514 punti. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+1%); con analoga direzione, leggermente positivo il FTSE Italia Star
(+0,25%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, brilla STMicroelectronics
, con un forte incremento (+5,33%).
Tonica DiaSorin
che evidenzia un bel vantaggio del 3,70%.
In luce Campari
, con un ampio progresso del 2,55%.
Andamento positivo per Brunello Cucinelli
, che avanza di un discreto +2,37%.
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Banco BPM
, che ha chiuso a -2,39%.
Soffre Banca MPS
, che evidenzia una perdita del 2,19%.
Preda dei venditori Stellantis
, con un decremento del 2,08%.
Si concentrano le vendite su Lottomatica
, che soffre un calo dell'1,73%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Ferragamo
(+6,39%), Avio
(+4,59%), Technogym
(+4,50%) e Pirelli
(+3,78%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Carel Industries
, che ha archiviato la seduta a -3,35%.
Vendite su Philogen
, che registra un ribasso dell'1,74%.
Seduta negativa per Banco di Desio e della Brianza
, che mostra una perdita dell'1,69%.
Piccola perdita per MFE A
, che scambia con un -1,25%.