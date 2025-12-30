Milano 17:35
44.945 +1,14%
Nasdaq 17:57
25.514 -0,04%
Dow Jones 17:57
48.357 -0,22%
Londra 17:35
9.941 +0,75%
Francoforte 14:05
24.490 +0,57%

Piazza Affari splendente e da record nel resto di un'Europa incolore

(Teleborsa) - Giornata sfavillante per Piazza Affari, che viene presa d'assalto dagli acquisti, molto più dei principali listini europei rimasti a guardare sui valori della vigilia, in attesa dei verbali della riunione Fed di dicembre. Senza direzione intanto l'S&P-500 sulla borsa a stelle e strisce.

L'Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,176. Seduta positiva per l'oro, che sta portando a casa un guadagno dello 0,82%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +70 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,47%.

Nello scenario borsistico europeo performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,57%, buona performance per Londra, che cresce dello 0,75%, e resistente Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,69%. Segno più in chiusura per il listino italiano, capofila e che all'ultima seduta dell'anno ha segnato un nuovo massimo storico, con il FTSE MIB in aumento dell'1,14%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share, che termina la giornata a 47.660 punti.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Banca MPS (+2,63%), Unicredit (+2,29%), Mediobanca (+2,12%) e BPER (+1,98%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Moncler, che ha archiviato la seduta a -0,54%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Banco di Desio e della Brianza (+2,27%), Comer Industries (+2,25%), Danieli (+2,12%) e Webuild (+2,09%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su GVS, che ha chiuso a -1,40%.
