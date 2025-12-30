Piazza Affari splendente e da record nel resto di un'Europa incolore

(Teleborsa) - Giornata sfavillante per Piazza Affari
, che viene presa d'assalto dagli acquisti, molto più dei principali listini europei rimasti a guardare sui valori della vigilia, in attesa dei verbali della riunione Fed di dicembre. Senza direzione intanto l'S&P-500
sulla borsa a stelle e strisce.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,176. Seduta positiva per l'oro
, che sta portando a casa un guadagno dello 0,82%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +70 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,47%. Nello scenario borsistico europeo
performance modesta per Francoforte
, che mostra un moderato rialzo dello 0,57%, buona performance per Londra
, che cresce dello 0,75%, e resistente Parigi
, che segna un piccolo aumento dello 0,69%. Segno più in chiusura per il listino italiano, capofila e che all'ultima seduta dell'anno ha segnato un nuovo massimo storico, con il FTSE MIB
in aumento dell'1,14%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share
, che termina la giornata a 47.660 punti. In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Banca MPS
(+2,63%), Unicredit
(+2,29%), Mediobanca
(+2,12%) e BPER
(+1,98%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Moncler
, che ha archiviato la seduta a -0,54%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Banco di Desio e della Brianza
(+2,27%), Comer Industries
(+2,25%), Danieli
(+2,12%) e Webuild
(+2,09%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su GVS
, che ha chiuso a -1,40%.