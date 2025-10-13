Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il re del cachemire
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,76%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Brunello Cucinelli
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gruppo di Solomeo
rispetto all'indice.
Analizzando lo scenario di Brunello Cucinelli
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 89,58 Euro. Prima resistenza a 91,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 88,18.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)