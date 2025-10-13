Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per El.En

(Teleborsa) - Bene il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali
, con un rialzo del 2,36%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di El.En
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario tecnico di El.En
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 11,53 Euro con area di resistenza individuata a quota 11,83. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 11,34.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)