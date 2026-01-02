Milano
11:43
45.114
+0,38%
Nasdaq
31-dic
25.250
0,00%
Dow Jones
31-dic
48.063
0,00%
Londra
11:43
9.971
+0,40%
Francoforte
11:43
24.521
+0,13%
Venerdì 2 Gennaio 2026, ore 12.00
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Banca MPS
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Banca MPS
02 gennaio 2026 - 09.35
Avanza l'
istituto di Rocca Salimbeni
, che guadagna bene, con una variazione del 2,95%.
Banca Monte Paschi Siena
+2,65%
