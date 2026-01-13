Milano 14:23
45.706 -0,06%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 14:23
10.139 -0,02%
Francoforte 14:23
25.442 +0,15%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per DiaSorin

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per DiaSorin
Seduta positiva per l'azienda produttrice di apparati diagnostici, che avanza bene del 3,49%.
Condividi
```