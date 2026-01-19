Piazza Affari: si concentrano le vendite su El.En

(Teleborsa) - Rosso per il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali
, che sta segnando un calo del 2,44%.
Lo scenario su base settimanale di El.En
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve di El.En
è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 14,09 Euro e supporto a 13,94. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 14,24.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)