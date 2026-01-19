Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su El.En

Migliori e peggiori
Piazza Affari: si concentrano le vendite su El.En
(Teleborsa) - Rosso per il Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali, che sta segnando un calo del 2,44%.

Lo scenario su base settimanale di El.En rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La tendenza di breve di El.En è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 14,09 Euro e supporto a 13,94. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 14,24.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```