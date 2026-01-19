Piazza Affari: si concentrano le vendite su El.En

Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 2,44%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.La tendenza di breve diè in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 14,09 Euro e supporto a 13,94. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 14,24.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)