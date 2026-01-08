Milano 14:09
45.429 -0,29%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 14:09
10.014 -0,34%
Francoforte 14:09
25.034 -0,35%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Italgas

Apprezzabile rialzo per il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa, in guadagno del 2,03% sui valori precedenti.
