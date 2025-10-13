Milano 10:49
42.197 +0,36%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:49
9.435 +0,08%
Francoforte 10:49
24.356 +0,47%

Piazza Affari: risultato positivo per Technoprobe

Balza in avanti l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,64%.
