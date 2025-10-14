Almawave presenta nuovi modelli di IA generativa multilingue made in Europe

Almawave

(Teleborsa) -, società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan e parte del Gruppo Almaviva attiva in ambito Data & Artificial Intelligence, ha presentato i nuovidi ultima generazione della famiglia, volti a rafforzare il panorama europeo deie garantire un’IA accessibile e multilingue, efficace ed adattabile a molteplici casi d’uso.Si tratta del nuovo, ottimizzato per l’elaborazione testuale in tutte le 24 lingue ufficiali dell’Unione Europea, con capacità di ragionamento avanzato e gestione di contesti complessi e di, modello multimodale testo-voce compatto e versatile, che consente interazioni dinamiche in tempo reale. Entrambi i modelli sono stati concepiti con un approccio nativamente multilingue, non anglocentrico, nell’obiettivo di preservare le specificità linguistiche e culturali di ciascun Paese europeo e garantire prestazioni ed inclusione anche per le lingue meno diffuse, caratterizzate da minore disponibilità di dati digitali.A pochi mesi di distanza dal rilascio di Velvet 2B e Velvet 14B, la società presenta così due modelli ulteriormente avanzati, che pur aumentando capacità, lingue disponibili e funzioni restano leggeri e sostenibili, in aderenza agli"Con Velvet 25B ed il primo Velvet Speech 2B proseguiamo il cammino avviato che ci vede impegnati da molti anni sulle tecnologie del linguaggio e da oltre un anno sulla produzione di IA generativa europea. Per questi nuovi modelli abbiamo investito molto, lavorato con determinazione e collaborato con partner di eccellenza a livello nazionale e internazionale. È grazie alle competenze maturate che siamo oggi in grado di sviluppare l’IA generativa integralmente nei nostri laboratori, trasformandola in soluzioni concrete e generando valore per istituzioni e imprese. Non ci fermiamo agli LLM: la nostra visione guarda infatti alle applicazioni finali, alle soluzioni multimodali e multiagente, capaci di rispondere a esigenze effettive e concrete in settori come Pubblica Amministrazione, Sanità, Sicurezza, Finanza, Trasporti. Lo facciamo in Italia, ma sempre più anche a livello internazionale", ha dichiarato, Amministratore Delegato di Almawave.