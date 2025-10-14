Antares Vision: Mazzantini lascia, Forestelli nuovo CEO. Cooptato De Rosa nel CdA

Antares Vision Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha annunciato ladel rapporto con l’amministratore delegato, che lascia l’incarico con effetto immediato per intraprendere nuove opportunità professionali.Il Consiglio di amministrazione ha nominatonuovo amministratore delegato e Chief Executive Officer, attribuendogli anche le funzioni di amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi. Contestualmente, è stato cooptato, attuale CFO del gruppo, come amministratore esecutivo con alcune deleghe operative.Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Antares Vision,, ha dichiarato: "A nome del Consiglio e di tutto il team di Antares Vision, desidero ringraziare Gianluca per la sua dedizione e leadership in un periodo cruciale per il nostro Gruppo. Il suo contributo è stato fondamentale nel rafforzare i processi interni e la disciplina dei costi, portando a termine con successo una fase di cambiamenti nell’organizzazione e nella governance. Guardando alla nuova fase orientata alla crescita, il nostro team esecutivo guiderà la strategia con rinnovato impegno verso l’innovazione, la qualità e il valore per il cliente, che definiscono Antares Vision. Rimaniamo focalizzati sul rafforzamento della nostra posizione di mercato e sulla generazione di crescita sostenibile per tutti gli stakeholder"."Sono particolarmente orgoglioso del lavoro svolto negli ultimi due anni e onorato di aver guidato Antares Vision attraverso una complessa riorganizzazione che ha permesso all’azienda di liberare tutto il suo potenziale in un contesto sfidante – ha dichiarato–. Oggi lascio un’azienda solida, pronta ad avviare un nuovo ciclo di crescita, fiducioso che le iniziative intraprese rappresentino una base solida per il futuro del Gruppo. Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti i team per il loro impegno, la fiducia e il supporto lungo questo percorso impegnativo ma gratificante. Auguro ad Antares Vision un continuo successo negli anni a venire".