Antares Vision, ricavi stabili a cambi costanti e margini in crescita

(Teleborsa) - Antares Vision Group , multinazionale italiana quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella tracciabilità e nel controllo qualità per i settori Life Science, cosmetico e FMCG, ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati a 204 milioni di euro (-2% rispetto al 2024, ma sostanzialmente invariati a parità di tassi di cambio). Il calo è attribuibile principalmente al rallentamento degli ordini nel segmento Life Science & Cosmetics, che pur rimanendo il principale contributo al fatturato (47% del totale), registra una contrazione del 2% accentuata nel quarto trimestre (-16%).



Sul fronte della redditività, il gruppo evidenzia un miglioramento significativo: l'EBITDA adjusted sale a 33,4 milioni (+6% rispetto ai 31,5 milioni del 2024), con un margin in crescita al 16,4% dal 15,3% dell'anno precedente. Il risultato beneficia della riduzione dei costi fissi per servizi e di un mix commerciale più favorevole, con i ricavi ricorrenti – servizi e Supply Chain Transparency – che crescono del 7% e raggiungono il 42% del fatturato totale. La posizione finanziaria netta adjusted migliora a 76,8 milioni da 83,7 milioni, con un rapporto PFN/EBITDA sceso a 2,3x da 2,6x. Il risultato netto resta negativo a -21,2 milioni.



Fabio Forestelli, AD di Antares Vision Group, ha commentato: "I risultati definitivi dell'esercizio 2025 confermano la nostra capacità di adattamento a un panorama macroeconomico dinamico e testimoniano la validità della trasformazione organizzativa intrapresa. Abbiamo saputo rispondere con agilità al rallentamento del settore Life Science, bilanciando il mix commerciale e puntando con decisione sull'efficienza dei processi interni. L'azienda che emerge da questo percorso è quindi più snella, dinamica e focalizzata sulla creazione di valore."



Sul fronte societario, il comunicato ricorda che è in corso un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Crane NXT Inspection and Tracking Technologies, il cui documento è stato approvato da Consob il 4 febbraio 2026 e ritenuto congruo dal consiglio di amministrazione.



Per il 2026-2028 il gruppo aggiorna il piano industriale, prevedendo un CAGR dei ricavi mid single digit e un margine EBITDA adjusted fino al 19-20% nel 2028.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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