Milano 9:34
41.653 -1,22%
Nasdaq 13-ott
24.750 0,00%
Dow Jones 13-ott
46.068 +1,29%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
24.186 -0,83%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (-0,19%)

L'Indice della Borsa di Shanghai dà il via alle contrattazioni a 3.889,5 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Shanghai (-0,19%)
Appiattita la performance dell'indice della Borsa cinese, che passa di mano con un -0,19%, a quota 3.889,5 in apertura.
Condividi
```