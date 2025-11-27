Milano 9:40
43.252 +0,28%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 9:39
9.695 +0,03%
23.811 +0,36%

Borsa: Giornata cauta per Shanghai (+0,14%)

L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 3.875,26 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (+0,14%)
Non si allontana dalla parità Shanghai, che mostra un deludente +0,14%, archiviando la seduta a 3.875,26 punti.
Condividi
```