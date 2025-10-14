Coldiretti: il cibo è la prima ricchezza d’Italia, la filiera agroalimentare vale 707 miliardi

(Teleborsa) - Ilè diventata la, con una, dai campi all’industria fino alla ristorazione e alla grande distribuzione, un valore pari a quello di oltre venti manovre finanziarie. E’ quanto emerge da una analisi delladiffusa in occasione dell’inaugurazione del, organizzato da Coldiretti con la collaborazione dello studio, a Roma, al Casino dell'Aurora Pallavicini di Palazzo Rospigliosi.Il Made in Italy a tavola – ricorda Coldiretti -ed è sostenuta dall’impegno quotidiano di 700mila imprese agricole e da un’agricoltura da record. Il nostro Paese vanta iled è, il doppio rispetto alla Francia e i 2/3 in più dei tedeschi. Non a caso la Fao stima cheLeadership anche nella qualità con: la più ampia rete dei mercati di vendita diretta degli agricoltori. Senza dimenticare il primato continentale per il biologico, con 84mila aziende agricole attive sul territorio nazionale.La. In altre parole, quasi la metà dell’Italia è gestita dagli agricoltori, secondo Coldiretti.A trainare i record dell’agroalimentare nazionale è ancheche ha raggiunto nei primi sette mesi del 2025rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo l’analisi di Coldiretti su dati Istat. Se l’andamento positivo dovesse proseguire,Un patrimonio dell’economia nazionale che ha tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo di portare il valore annuale dell’export agroalimentare a 100 miliardi nel 2030."La nostra agricoltura ha dimostrato di essere un, capace di generare valore, occupazione e identità - dichiara il- Il cibo è il simbolo più riconoscibile dele la. Un comparto strategico che va difeso con determinazione soprattutto in un momento delicato con conflitti, guerre commerciali ed effetti dei cambiamenti climatici che minano la sicurezza mondiale".Gli effetti dicontinuano a colpire le produzioni tricolori, con gravi danni che di anno in anno pesano sui vari settori. Un esempio è la frutta, con la produzione di nocciole che nel 2025 è stata praticamente dimezzata. Ma al clima si aggiungono anche gli, i cui prezzi pagati agli agricoltori sono crollati quest’anno sotto i costi di produzione a causa dell’azione di veri e propri trafficanti. Un fenomeno contro il quale ventimila agricoltori della Coldiretti sono scesi in piazza in tutta Italia per portare proposte concrete per risolvere la crisi, proposte condivise dal Governo per voce del ministro Lollobrigida.Tensioni anche per il– conclude Coldiretti, - dove ai primi contraccolpi dei dazi americani si combinano profondi mutamenti strutturali, dinanzi ai quali il settore è chiamato a mettere in campo efficaci strategie di rilancio.