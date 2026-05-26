Regno Unito, si ragiona sull'aumento delle tasse sulla ricchezza

Fra le proposte che hanno ricevuto un maggiore appoggio l'aumento delle aliquote sulla tassazione delle plusvalenze

(Teleborsa) - I riflettori tornano sull'aumento della tassazione in Gran Bretagna ed in particolare sulla possibile introduzione di una patrimoniale, mentre il Premier Keir Starmer si trova nel bel mezzo di una a crisi di leadership, che dà più spazio alle aspirazioni di sinistra.



Secondo quanto si legge in un articolo di Bloomberg, Andy Burnham, candidato più a sinistra alla successione di Starmer, avrebbe di recente invocato una tassazione sugli immobili, mentre l'avversario più centrista Wes Streeting avrebbe fatto cenno addirittura ad una patrimoniale "efficace" attraverso l'aumento della tassa sulle plusvalenze. Due posizioni diverse su una linea comune: rompere con la linea Starmer, accusata di aver tassato più il lavoro che la ricchezza.



Il piano di Streeting di allineare le aliquote delle imposte sul capitale e sui redditi da lavoro avrebbe trovato l'appoggio di diverse forze politiche, dai Liberal Democratici al Partito dei Verdi.



La proposta di aumentare le aliquote sulle plusvalenze prevede un aumento della minima dal 18% al 20% e di quella massima dal 24% al 40%, con introduzione di una ulteriore aliquota massima del 45%. Secondo i calcoli, l'aumento delle aliquote sulle plusvalenze potrebbe portare in cassa 10-12 miliardi di sterline all'anno, ma la partita non è così' semplice e lineare, in quanto la realizzazione delle plusvalenze può essere orientata temporalmente, dunque ogni quantificazione del gettito potrebbe essere inaffidabile. Infatti, secondo la HM Revenue & Customs - l'Agenzia delle entrate britannica - l'aumento di dieci punti dell'aliquota sulle plusvalenze convincerebbe gli investitori a non contabilizzarle e costerebbe all'erario 6 miliardi in tre anni.



Un esempio di pianificazione temporale delle plusvalenze c'è stata quando, nell'ottobre 2024, il Cancelliere dello Scacchiere Rachel Reeves ha aumentato l'aliquota sulle plusvalenze, innescando una spirale di cessioni ed un boom di entrate prima che l'aumento dell'aliquota entrasse in vigore.

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