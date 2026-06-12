Codacons e Adusbef: esposto contro Divella

Coldiretti: “Fare piena luce sull’inganno della pasta tricolore”

(Teleborsa) - Codacons e Adusbef hanno presentato un esposto all’Antitrust contro Divella, nota azienda produttrice di pasta, con cui si chiede di accertare condotte potenzialmente illecite e tali da arrecare danno ai consumatori.



La vicenda riguarda il presunto mancato rispetto degli impegni assunti da Divella dinanzi l’Antitrust nell’ambito di un procedimento del 2020 relativo alla ingannevolezza delle indicazioni sulla provenienza italiana del prodotto apposte sulle confezioni di pasta, e che lasciavano intendere ai consumatori che fosse di origine italiana l'intera filiera produttiva della pasta, a partire dalla sua materia prima, il grano. Per superare le criticità Divella si era impegnata dinanzi l’Antitrust a modificare le confezioni dei propri prodotti con l'inserimento della dicitura "Pasta di semola di grano duro coltivato in Italia e Paesi UE e non UE. Macinato in Italia", e prevedendo sul proprio sito web l'inserimento di una chiara indicazione circa la provenienza del grano. Codacons e Adusbef hanno però constatato come le confezioni di pasta Divella attualmente presenti sul mercato non appaiano conformi allo spirito e alle finalità degli impegni assunti.



"L'indicazione relativa all'origine del grano risulta infatti collocata in una posizione marginale del packaging, con caratteri grafici di dimensioni particolarmente ridotte, con scarso contrasto cromatico e con una visibilità significativamente inferiore rispetto agli elementi promozionali che enfatizzano l'italianità del prodotto – si legge nell’esposto all’Antitrust - Per contro, la confezione continua a presentare elementi grafici e testuali di forte impatto visivo che richiamano immediatamente l'idea di una provenienza integralmente italiana. Tra questi, assumono particolare rilievo: il richiamo cromatico al tricolore; la presenza di simboli evocativi della tradizione italiana; l'enfatizzazione della dicitura "Made in Italy"; l'utilizzo di espressioni idonee a valorizzare l'origine nazionale del prodotto trasformato. La percezione complessiva del consumatore medio continua, pertanto, ad essere orientata verso l'erronea convinzione che anche il grano impiegato nella produzione sia integralmente italiano".



"Nel caso di specie, la comunicazione commerciale appare strutturata in modo tale da attribuire massima evidenza ai richiami all'italianità e minima evidenza alle informazioni che consentirebbero al consumatore di comprendere l'effettiva origine della materia prima. Ciò determina una evidente asimmetria informativa che rischia di compromettere la libertà di scelta economica del consumatore".



Per tali motivi Codacons e Adusbef hanno chiesto all’Antitrust di predisporre tutti i controlli necessari, anche avvalendosi della Guardia di Finanza, per accertare quanto esposto, verificando il configurarsi di eventuali illeciti nelle condotte descritte ? conseguenti responsabilità, elevando le relative sanzioni ed inibendo con urgenza i comportamenti segnalati.



Sulla vicenda è intervenuta anche Coldiretti, che ha espresso pieno sostegno all’iniziativa delle associazioni dei consumatori. "Siamo davanti a quello che anche noi chiamiamo "italian sounding" in Italia: Divella usa la bandiera italiana per distrarre il cittadino dalla vera provenienza estera del grano", afferma l’organizzazione agricola, definendo “giusto” l’esposto presentato da Codacons e Adusbef.



Per Coldiretti, il problema riguarda non solo la corretta informazione ai cittadini, ma anche la tutela del lavoro degli agricoltori italiani. "La bandiera tricolore ben evidenziata come tante altre scritte sul pacco e poi l’origine in caratteri minuscoli. Sono questi gli industriali nemici della nostra agricoltura, usurpatori dell’identità del Made in Italy. Ci auguriamo che stavolta l’Antitrust sanzioni Divella e che gli organismi di controllo accertino se quello che viene dichiarato in etichetta sia vero", conclude l'associazione.

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