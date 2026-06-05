Boom di Investimenti agroalimentari italiani nel triennio 2023-2025: +46% a 16,8 miliardi

(Teleborsa) - Nel triennio 2023-2025 gli investimenti dell'Italia nel settore agroalimentare sono aumentati del 46% rispetto al triennio precedente, salendo a 16,8 miliardi di euro in aggiunta alla quota strutturale di 38,5 miliardi. Il dato emerge dal primo Osservatorio TEHA sulle Politiche Agroalimentari, presentato al 10° Forum Food&Beverage di Bormio. Le ricadute abilitate da questi investimenti ammontano a circa 87 miliardi di euro di valore aggiunto diretto sul settore e a circa 246 miliardi di euro di beneficio complessivo sul sistema-Paese nel medio-lungo periodo, di cui 67,8 miliardi già osservabili nei prossimi tre anni.



"Dal 2010 al 2022 il sostegno pubblico all'agricoltura è rimasto sostanzialmente invariato, con una media annua che non ha superato i 12,4 miliardi di euro", ha sottolineato Valerio De Molli, CEO di TEHA Group, evidenziando anche il divario con gli USA, dove il budget dell'USDA rappresenta il 40,1% del fatturato agricolo contro il 10,4% garantito dalla PAC europea.



Gli investimenti del triennio sono stati classificati in sette linee: sostegno alla capacità produttiva delle filiere strategiche (6,1 miliardi), innovazione tecnologica e autonomia energetica (5,6 miliardi), sostegno al consumo (3,6 miliardi), sicurezza alimentare (1,1 miliardi), promozione dell'imprenditoria giovanile (0,4 miliardi), Made in Italy e presidio degli affari europei.



Sul fronte della filiera, il settore agroalimentare ha fatturato nel 2024 complessivamente 269,9 miliardi di euro (+42% rispetto al 2015), con un valore aggiunto di 81,6 miliardi, primo tra i comparti manifatturieri italiani.



Il 2025 ha segnato un record storico dell'export a 72,5 miliardi (+5% sul 2024, quasi raddoppiato rispetto al 2015), nonostante i dazi USA. L'Italia è prima in UE per valore aggiunto agricolo (44,2 miliardi) e per numero di prodotti certificati, con 897 denominazioni e un fatturato di 20,7 miliardi. L'incidenza dell'agroalimentare sul PIL nazionale ha raggiunto il record ventennale del 4,2%.

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