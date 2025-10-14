Fondo Italiano d'Investimento: FIPEC co-investe in BV Tech, Spindox ed Else Solutions

(Teleborsa) -annuncia che ilnato per rafforzare e sviluppare il mercato dei co-investimenti in Italia, ha ampliato ulteriormente il proprio portafoglio con lA poco più di un anno e mezzo dal primo closing avvenuto ad inizio 2024, il Fondo ha già allocato circa il 40% della dotazione attuale di 114 milioni di euro e finalizzato sette operazioni complessive. È inoltre stato già deliberato un altro co-investimento nel settore healthcare, che porterà l'allocazione complessiva a circa il 50% della dimensione attuale del Fondo FIPEC.fondata nel 2005 e con sedi a Roma e Milano, è un primario fornitore di servizi di cybersecurity e ICT, attivo in sette Paesi europei con oltre 1.300 dipendenti e circa 600 clienti tra grandi aziende ed enti pubblici all'interno di settori strategici come difesa, energia, finanza, sanità e telecomunicazioni. FIPEC è intervenuto come co-investitore nell'operazione che ha visto l'ingresso di PX3 Partners quale socio al fianco del fondatore allo scopo di sostenere la strategia di crescita della società, che nel 2024 ha registrato ricavi superiori ai 180 milioni di euro, consolidare il mercato e rafforzarne il posizionamento internazionale.con sede a Milano e quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, è attiva nella consulenza IT e nei servizi per la trasformazione digitale, sviluppando soluzioni tecnologiche avanzate a supporto di grandi imprese italiane e internazionali. La società ha registrato nel 2024 ricavi pari a circa 112 milioni di euro. Con l'operazione che ha visto l'ingresso di Progressio Investimenti IV quale azionista di riferimento, FIPEC è intervenuto come co-investitore a sostegno di una nuova fase di sviluppo dell'azienda orientata al rafforzamento competitivo e alla crescita sui mercati di riferimento.infine, è un'azienda italiana operante nella distribuzione e produzione di prodotti per il settore medicale con sede principale a Trezzano sul Naviglio (Milano). Nell'esercizio 2024 la società, che da alcuni anni ha intrapreso un percorso di diversificazione delle proprie linee di business sviluppando e producendo soluzioni proprie, ha registrato un fatturato in crescita a circa 20 milioni di euro. Il Fondo FIPEC, nella recente acquisizione della maggioranza della società da parte del fondo ad impatto 21 Invest Healthcare, ha partecipato quale co-investitore per supportare il nuovo percorso di crescita basato sul rafforzamento del posizionamento sul mercato internazionale e sull'incremento della capacità produttiva."Raggiungere sette co-investimenti dopo poco più di un anno e mezzo dall'avvio del Fondo, e averne già deliberato un altro, conferma la solidità della nostra strategia – sottolinea–. Non si tratta solo della rapidità con cui siamo riusciti a dispiegare il capitale, ma della qualità delle imprese e dei gestori con cui stiamo costruendo partnership, rafforzando e strutturando un mercato – quello dei co-investimenti – ancora poco sviluppato nel nostro Paese. Le ultime operazioni in BV Tech, Spindox ed Else Solutions testimoniano la capacità del Fondo di sostenere aziende che rappresentano l'essenza del migliore Made in Italy tecnologico, con uno sguardo sempre più internazionale. FIPEC nasce proprio per accompagnare queste eccellenze nella loro crescita, favorendone il rafforzamento competitivo e l'espansione sui mercati globali".Errevi System S.p.A., fornitore di soluzioni e servizi IT per il cloud e cybersecurity (con KYIP Capital a dicembre 2024 ); The Nice Kitchen, realtà che produce accessori per cucine professionali (con 21Invest a novembre 2024); Eurosirel S.p.A., attiva nella produzione di dispositivi medici e cosmetici (con Arca Space Capital ed Alto Partners a giugno 2024); CRM S.p.A., conosciuta sul mercato come Casa della Piada, specializzata nella realizzazione di prodotti da forno (con Wise Equity a giugno 2024).Illa cui raccolta terminerà ad inizio 2026, è sottoscritto dalche agisce anche in qualità di sponsor, e da altri investitori istituzionali e family office.