Milano 17:35
43.130 +1,01%
Nasdaq 18:40
25.284 +1,06%
Dow Jones 18:40
47.551 +0,93%
Londra 17:35
9.692 +0,85%
Francoforte 17:35
23.726 +1,11%

Brioschi, la controllata Milanofiori Sviluppo cede quote residue del Fondo Fleurs per 13,1 milioni di euro

Finanza
Brioschi, la controllata Milanofiori Sviluppo cede quote residue del Fondo Fleurs per 13,1 milioni di euro
(Teleborsa) - Brioschi Sviluppo Immobiliare ha comunicato che, in data odierna, la controllata Milanofiori Sviluppo ha accettato le proposte di cessione presentate da alcuni investitori professionali istituzionali relative alle 73.769 quote ancora detenute nel Fondo Fleurs, il fondo comune di investimento immobiliare italiano di tipo chiuso che, nell’agosto 2022, aveva acquistato dalla stessa Milanofiori Sviluppo gli edifici U1 e U3.

Il prezzo complessivo delle cessioni ammonta a 13.110.235,84 euro.

Il closing dell’operazione è previsto per lunedì 1° dicembre 2025.
Condividi
```