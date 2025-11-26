Brioschi, la controllata Milanofiori Sviluppo cede quote residue del Fondo Fleurs per 13,1 milioni di euro

Brioschi Sviluppo Immobiliare

(Teleborsa) -ha comunicato che, in data odierna, la controllataha accettato le proposte di cessione presentate da alcuni investitori professionali istituzionali relative alleancora detenute nel, il fondo comune di investimento immobiliare italiano di tipo chiuso che, nell’agosto 2022, aveva acquistato dalla stessa Milanofiori Sviluppo gli edifici U1 e U3.Il prezzo complessivo delle cessioni ammonta aIldell’operazione è previsto per lunedì 1° dicembre 2025.