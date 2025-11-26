Brioschi, la controllata Milanofiori Sviluppo cede quote residue del Fondo Fleurs per 13,1 milioni di euro

(Teleborsa) - Brioschi Sviluppo Immobiliare
ha comunicato che, in data odierna, la controllata Milanofiori Sviluppo
ha accettato le proposte di cessione presentate da alcuni investitori professionali istituzionali relative alle 73.769 quote
ancora detenute nel Fondo Fleurs
, il fondo comune di investimento immobiliare italiano di tipo chiuso che, nell’agosto 2022, aveva acquistato dalla stessa Milanofiori Sviluppo gli edifici U1 e U3.
Il prezzo complessivo delle cessioni ammonta a 13.110.235,84 euro
.
Il closing
dell’operazione è previsto per lunedì 1° dicembre 2025.