Spindox, Progressio sale all'80,5% dopo acquisti sul mercato

(Teleborsa) - BackSpin
, società controllata da Progressio SGR, ha acquistato
in data odierna 14.400 azioni
di Spindox
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology), rappresentative dello 0,24% del capitale
sociale. La comunicazione è arrivata perché BackSpin ha acquisito la maggioranza di Spindox e lancerà un'OPA obbligatoria totalitaria.
Le operazioni di acquisto sono state effettuate a un prezzo unitario per azione di Spindox non superiore a 13 euro
(il corrispettivo offerto per ciascuna azione di Spindox nel contesto dell'offerta). Le operazioni sono state effettuate tramite Banca Akros - Gruppo Banco BPM
.
A seguito dei suddetti acquisti di azioni di Spindox, l'offerente risulta complessivamente titolare di 4.831.854 azioni di Spindox, rappresentative dell'80,53% del capitale sociale
.