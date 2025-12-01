Brioschi, effetti positivi per 5,5 milioni di euro da cessione quote Fondo Fleurs

Brioschi Sviluppo Immobiliare

(Teleborsa) -, operatore immobiliare quotato su Euronext Milan, ha reso noto che la controllata Milanofiori Sviluppo ha, il fondo comune di investimento immobiliare italiano di tipo chiuso che nel mese di agosto 2022 aveva acquistato da Milanofiori Sviluppo gli edifici U1 e U3.Il prezzo complessivo delle cessioni, contestualmente incassato, è pari a 13.110.235,84 euro. A livello di bilancio consolidato glieconomici derivanti dalla menzionata cessione sono