Brioschi, effetti positivi per 5,5 milioni di euro da cessione quote Fondo Fleurs

(Teleborsa) - Brioschi Sviluppo Immobiliare
, operatore immobiliare quotato su Euronext Milan, ha reso noto che la controllata Milanofiori Sviluppo ha ceduto ad alcuni investitori professionali istituzionali tutte le 73,769 quote ancora detenute nel Fondo Fleurs
, il fondo comune di investimento immobiliare italiano di tipo chiuso che nel mese di agosto 2022 aveva acquistato da Milanofiori Sviluppo gli edifici U1 e U3.
Il prezzo complessivo delle cessioni, contestualmente incassato, è pari a 13.110.235,84 euro. A livello di bilancio consolidato gli effetti
economici derivanti dalla menzionata cessione sono positivi per circa 5,5 milioni di euro
.