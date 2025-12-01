Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:15
25.424 -0,04%
Dow Jones 19:15
47.543 -0,36%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Brioschi, effetti positivi per 5,5 milioni di euro da cessione quote Fondo Fleurs

Finanza
Brioschi, effetti positivi per 5,5 milioni di euro da cessione quote Fondo Fleurs
(Teleborsa) - Brioschi Sviluppo Immobiliare, operatore immobiliare quotato su Euronext Milan, ha reso noto che la controllata Milanofiori Sviluppo ha ceduto ad alcuni investitori professionali istituzionali tutte le 73,769 quote ancora detenute nel Fondo Fleurs, il fondo comune di investimento immobiliare italiano di tipo chiuso che nel mese di agosto 2022 aveva acquistato da Milanofiori Sviluppo gli edifici U1 e U3.

Il prezzo complessivo delle cessioni, contestualmente incassato, è pari a 13.110.235,84 euro. A livello di bilancio consolidato gli effetti economici derivanti dalla menzionata cessione sono positivi per circa 5,5 milioni di euro.
Condividi
```