Francoforte: andamento negativo per Continental

Ribasso per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, che presenta una flessione del 3,14%.
