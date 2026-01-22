Milano 11:33
Francoforte: scambi al rialzo per Continental

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,51%.

Lo scenario su base settimanale di Continental rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Analizzando lo scenario del produttore di pneumatici si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 65,67 Euro. Prima resistenza a 66,25. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 65,31.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
